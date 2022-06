Platón sin chomba

Expulsiones, infracciones y multas para lo que él considere trucho, mano dura ante el pueblo que no es a sus ojos más que una indisciplinada manada de ranas. Se puede entender entonces que la dura política de tránsito de Enrique Romero no carece de antecedentes filosóficos. Una vivencia personal me hizo padecer aquel horror de lo doble, el peligro latente de vida trucha que nos rodea. En 2010 organizamos con otros colegas un congreso de filosofía; “Mares del lenguaje” fue el pretencioso nombre. Vinieron participantes de España y de toda Latinoamérica. El relato interesante para el caso se dio cuando una de las eminencias de la filosofía del lenguaje de España me apartó con seriedad. “Profesor Garmendia, tienen ustedes un enorme problema de tráfico de fauna silvestre. Me siento en la obligación de darlo a conocer”. No me podría sorprender de ningún ilícito local, por más que el que se nos imputaba me parecía especialmente extraño. Por otra parte, el profesor mostraba una conciencia ecológica que me avergonzaba. Le pedí que me relatase detalles y él me propuso ir al lugar de los hechos, a pocas cuadras de la plaza Independencia, en la terminal vieja (¡sede de la Dirección de Tránsito tantos años!). Me señaló, entre los vendedores, a un petiso con el pelo cobrizo, como espolvoreado con oro egipcio. Platón y Borges se hubieran indignado ante semejante escena. Sin pudor, sin vergüenza ni escrúpulos, ofrecía la mercadería ilegal. Eran logos de Lacoste para prestigiar las prendas, las vendía al son de ¡Caimán para chomba!