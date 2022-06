Cuál es el ingrediente infaltable para lograr una hamburguesa perfecta

Esto contradice los resultados de una encuesta también realizada por el profesor Spence, en la que más de la mitad de los participantes dijeron que elegirían eliminar el pepino encurtido. La razón más común para esta decisión fue que no les gusta el sabor, citada por el 23% de los encuestados. Otro 16% no disfruta la textura de la verdura, y el 4% dijo que nunca había probado los encurtidos pero que no les gustaba la idea de ellos. Una minoría del 12% incluso dijo que les gustan los pepinos, pero que preferirían comérselos solos.