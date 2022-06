La Cámara convocó a una sesión para mañana a las 8.30. En Labor se había destacado que se tratarían los pliegos de 13 jueces y fiscales. No obstante, ayer se notificó que estos no serán incluidos. Se indicó que no se llegó a tiempo con las entrevistas a los aspirantes dado que Graciela Gutiérrez y Sergio Mansilla, presidenta y vice de la comisión de Peticiones y Acuerdos, estuvieron ausentes los últimos días por cuestiones de salud.