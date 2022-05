Depp y Heard esperan el veredicto

Los actores Johnny (Charlie y la fábrica de chocolate) y Amber (Aquaman) se conocieron mientras filmaban juntos la película “Diarios de un seductor” ("The Rum Diary", 2009) y se casaron en 2015. En la demanda de divorcio la actriz acusó Depp de haberla golpeado. El divorcio se arregló con una cifra millonaria cubriendo los rumores de violencia por los cuales se habían separado. En diciembre de 2018, Heard escribió un artículo de opinión para el diario The Washington Post titulado "Hablé contra la violencia sexual, y me enfrenté a la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar". La actriz explicaba cómo había sido su experiencia siendo víctima de violencia doméstica, sin mencionar el nombre de Depp. Al año siguiente, cuando Disney decidió no contratar más al actor para la saga de Piratas del Caribe, Depp presentó una demanda por difamación de US$ 50 millones contra Heard quien retrucó con una contrademanda por los mismos motivos pero por el monto de 100 millones de dólares contra Depp.