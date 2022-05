La novia del actor Ray Liotta rompió el silencio

”Mi vida estos últimos dos años no ha sido más que verdaderamente mágica”, comienza el posteo de la mujer de 47 años. “Ray y yo compartimos un profundo amor que atesoraré en mi corazón para siempre. Nos reíamos a diario y éramos inseparables. La química fue salvaje de la mejor manera. Él era todo en el mundo para mí y no podíamos tener suficiente el uno del otro. El tipo de amor real con el que uno sueña. Era la persona más hermosa por dentro y por fuera que he conocido, e incluso eso se queda corto”, concluyó Nittolo.