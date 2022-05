Reliquias gauchas: el comandante invencible de 1.000 combates

La partida se abalanzó entonces sobre los hombres y comenzó aquel desigual combate. Velázquez recibió el culatazo de fusil y quedó en el piso, sangrando y sin sentido, mientras Arias, a duras penas pudo cerrar la puerta, no sin antes ultimar a dos de los atacantes con feroces estocadas de su espada. Cerró con una tranca la portezuela y por las pequeñas ventanas de la casa, comenzó a disparar sus pistolas y fusiles contra los atacantes. Hirió a uno y mató a otros dos, hasta que atinaron a prender fuego al rancho desde lados opuestos. Arias se cubrió la cara con un trapo mojado y siguió resistiéndose, en medio de amenazas e insultos, pero ya casi al borde de la asfixia tuvo que salir. Los retó a venir de a uno, que de todos se encargaría, lo que no fue contestado; no podía imaginar el terror que se dibujaba en los rostros de los atacantes. Pero la superioridad numérica era tremenda.