Leonor Benedetto: “ni por un solo segundo pienso que he tocado un techo en mi vida”

- Esencialmente lo vivo. Jamás pienso “uy, un día más, qué suerte”. Simplemente lo vivo y habrá un día en que no lo viva más. Yo no digo “hoy me voy a levantar, y voy a pensar y voy a escribir, y, después, haré la función” porque no se trata de una razón, sino de un impulso vital. Reconozco que esto es mirado con asombro y, por supuesto, no sos la primera que me lo pregunta. Pero me sigue pareciendo un test casi sangriento el que yo hago internamente porque digo “otra vez, otra vez, es lo único que importa de mí, que yo me mantenga bien, que trabaje”. Y yo siento que es enormemente más importante mi otra posibilidad, la intelectual, porque a lo mejor mañana me caigo y tengo que andar con bastón, y eso no va a significar que yo deje de pensar, salvo que me rompa la cabeza. Es verdad que lo que digo causa asombro, pero me encantaría no estar tan sola en esto.