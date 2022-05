Atahualpa Yupanqui: “Diez años he vivido en Tucumán, pero 50 años lo he cantado”

Don Ata también tiene espacio en su corazón para otros amigos y a menudo los retrata en el escenario. En su último recital en Ginebra (Suiza) en 1991, cuenta: “Julio Cortázar era mi rival de ajedrez. Siempre me ganaba. Digamos que era claro, parejo, superior. A veces, mientras me veía pensativo sobre el tablero, apretado en la posición, sacaba entonces un papelito y me lo entregaba: ‘es un poema, cuando tengas tiempo, léelo’. Y por supuesto que lo leía. Cuando yo estaba en París, me llegaba hasta el cementerio para ponerle un clavel rojo en la tumba”.