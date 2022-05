Un poco de humo y algo de mano

El humano peca en su cacofonía con humo y con mano. Los filósofos del parque gustan de estas identidades rebuscadas para señalar “la insoportable levedad del ser“ de la que presume Milan Kundera y a ellos les gusta repetir. Nadie podría negar aspectos de lo insoportables que somos. Bueno, ciertamente fue la semana del humo y de las manos. La vida, y especialmente, la política no podría existir si nos despojan de los gestos. Son como los whatsaps más elementales para avanzar el día. No pueden faltar en el repertorio de gestos simbólicos las manos que se extienden en las grandes urbes o las que se agitan en una isla solitaria en desesperado pedido de auxilio. Una mancha, el color de la piel, la voz, y todo otro elemento buscan un encuentro, un mensaje. Hay un destinatario. Por esta razón es que los encuentros parecen estar guionados. Por supuesto que los actores tienen libertad dentro del mundo de sentido de la obra. Un escenario muy particular es el de la política, porque ahí los gestos no están enfocados al otro actor, sino al público, es el paroxismo del modelo teatral. Cuando en política se hace un gesto como saludar o no, se lo está dirigiendo a la platea más que al desairado. Si no se repara en eso y se actúa como si se estuviera en la casa se olvida la responsabilidad política.