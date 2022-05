Video: En plena entrevista, Viviana Canosa echó de su programa a Jorge Yoma

"¡Yo esta Argentina no la soporto más! No soporto más a los Yoma de la vida, a los Alberto Fernández, a las Cristina Fernández de Kirchner, no se puede más con esta lacra, con esta gente, que son ricos y el pueblo es pobre. ¡Basta con esta dirigencia que nos está haciendo mierda la vida! Son autoritarios, son tiranos, ¿de qué carajo me están hablando?", cerró enérgica.