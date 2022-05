El trigo en la provincia funcionará más como servicio que como renta

Ricci destacó que no se vio mucha inversión, por parte de los productores, en la siembra de trigo. “Sin perjuicio de que si llueve de manera importante en el futuro -algo que no se ve que vaya a sucedes-, se pueda invertir en algún fertilizante que mejore su situación y compensar lo que no se fertilizó en el arranque. Pero hay que esperar que llueva bien”, indicó. Subrayó que su eso no ocurre el trigo seguirá su camino como cobertura.