Djokovic dice que no guarda rencor y que quiere volver a jugar en Australia

Así, el 20 veces ganador de torneos del Grand Slam no pudo defender su título del Abierto de Australia. "No sé nada sobre si me van a restablecer el visado o si me van a permitir volver a Australia. Me gustaría hacerlo. Me gustaría ir allí y jugar el Abierto de Australia", dijo el serbio en una conferencia de prensa.