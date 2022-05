Tucumanos que sueñan con cantar en Tinelli

Los participantes coincidieron en algo: la música es vida, es refugio y es salvación. “Empecé en la música a los cuatro años, hoy tengo 37, pero ahora es mi trabajo. Hace dos años me diagnosticaron cáncer linfático y ya no puedo ejercer mi profesión, que es la herrería, así que comencé a cantar. La música es lo que me mantiene bien del corazón y de la cabeza. Lastimosamente, aprendí a cantar cuando me sentí morir, cuando no sentía nada -reflexionó Jesús Romano-; voy a cantar ‘Fuego y pasión’ y el tango ‘Por una cabeza’”.