Nos estamos cayendo del sistema

Quienes estuvieron en el aeropuerto internacional de Ezeiza en el último tiempo dicen que el paisaje es desolador. Llantos y abrazos interminables se han vuelto habituales en un espacio al que hasta hace no mucho se solía relacionar con la alegría o con las expectativas que suelen generar los viajes. Hoy constituye la puerta de salida para muchas personas que, como Andrés Ernesto, deciden partir con la ilusión de no verse arrastrados por la espiral descendente en la que se desliza el país. Y esas despedidas, que implican la incertidumbre de un regreso que quizás nunca se concrete, son brutalmente dolorosas. Ya lo dijo en este mismo espacio el columnista Guillermo Monti: “mientras Argentina no vuelva a ser esa tierra de oportunidades que soñaron Alberdi y Sarmiento la emigración no se detendrá”. Es que la situación es tan compleja como triste: quedarse implica vivir expuesto a la posibilidad de ser empujado fuera del sistema de un momento a otro. Frente a esto Ezeiza se transforma quizás en la única alternativa válida para muchas personas ¿Alguien puede culparlas?