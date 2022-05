Argentina en crisis: ¿qué puede pasar hasta 2023?

El sociólogo Hugo Haime no ve que hayan dirigentes que terminen empujando a Alberto Fernández al abismo político, sencillamente porque nadie está preparado para tomar en este momento el timón del barco en medio de una tormenta casi perfecta. Y eso está relacionado con otro fenómeno que ha creciendo en los últimos tiempos: la falta de credibilidad es tranversal hacia toda la política, sea oficialista u opositora, indica el consultor. “La cuestión se profundiza porque el Frente de Todos y Juntos por el Cambio perdieron su identidad. De un lado, no pueden hablar de justicia social si no hay unidad; del otro, la atomización es similar, y por eso emerge una figura como Javier Milei”, puntualiza. Haime acota que la sociedad no sabe en quiénes apoyarse y eso alimenta la sensación de hartazgo. Los problemas no se agudizan, como sucedió a fines de 2001 y principios de 2002, por ejemplo, porque la bronca de las franjas sociales más necesitadas se apoyan en los movimientos sociales, sean financiados por el Estado o por la izquierda; además, hace dos décadas el propio Gobierno se apropió del dinero de la clase media, recuerda el sociólogo consultado por LA GACETA. Otro efecto que puede contribuir a un tránsito un poco menos traumático hacia el recambio institucional es que el año puede terminarse antes de tiempo -desde noviembre- ya que, según Haime, el Mundial de Fútbol cambia temporalmente el eje de discusión de los argentinos y luego arrancarán los turnos electorales en las provincias. La gran pregunta que subyace en la Argentina, al analizar las demandas ciudadanas, está relacionada con la intención de contar con un Estado más eficiente o terminar directamente con el Estado; si el de Argentina es un Estado que se devora todo o si se trata de otro que no cumple cabalmente con sus funciones. “Esa será la discusión de los próximos meses”, plantea Haime.