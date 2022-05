Por distintas rutas, buscan las cuentas de Bacchiani

Las esperanzas de los damnificados renacieron cuando el CEO de AC le pidió al magistrado que le otorgara un permiso especial para regresar a su casa con el propósito de acomodar sus cuentas, demostrar que tenía fondos y formalizar un plan de pago. Contreras lo autorizó por 72 horas (luego prorrogó la medida por idéntica cantidad de tiempo) a realizar esa tarea, pero le asignó un equipo de peritos para que lo controlaran y confirmaran la veracidad de esa información. Los resultados no fueron los esperados. No sólo no se pudo establecer la existencia de un capital (que luego se supo que eran de U$S 11 por el informe que recibió la fiscala cordobesa) sino que informaron que las cuentas estaban bloqueadas y que en el medio, hubo un ataque de hackers cuyo fin todavía no se descubrió.