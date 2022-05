El regreso de Melchor Marín

El tiempo pasó. Cercas ubica la acción en el año 2035, diez años han pasado de nuestro último encuentro con Melchor Marín, quien finalmente logró cumplir con su deseo que desliza al final de Independencia: ya no es policía, ha abandonado la fuerza para transformarse en el bibliotecario de Terra Alta. Otra marca temporal es que su amada y sobreprotegida hija, Cosette, ahora una adolescente próxima a terminar la secundaria, se ha rebelado contra su padre. En su rebeldía no solo pesa lo propio del momento de la vida que transita, sino el hecho de que la joven descubre que vivió toda su vida engañada por su padre. Ve en él a un embustero; lo desconoce por completo luego de enterarse que Melchor le ocultó todo el tiempo que su madre había sido asesinada como represalia hacia él por una investigación que estaba llevando adelante -no en un accidente automovilístico como él le había contado-. Enojada, Cosette emprende un viaje junto con una amiga hacia Mallorca, por primera vez sin su padre. El mundo de Marín se desmorona cuando días más tarde ve regresar a Elisa, la amiga de su hija, sola.