Caso Lola Chomnalez: qué había revelado la autopsia sobre el cuerpo de la adolescente

En 2019 la Justicia había procesado a Ángel Moreira, apodado “El Cachila”, por coautoría de homicidio. La jueza del caso indicó que el hombre había estado con la adolescente hasta el momento en que murió y que incluso luego le tomó el pulso para corroborar que había muerto. El mismo año un Tribunal de Apelaciones ratificó el procesamiento. “Yo le pregunté qué tenía y me dijo que se sentía mareada. Ahí se sentó y cayó de rodillas. Le tomé el pulso y me asusté, salí y me tomé el ómnibus para Montevideo”, señaló el sospechoso en el momento.