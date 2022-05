Una reflexión en la semana de Internet

Es fundamental hoy por hoy no tan solo contar con conexión a internet, sino también los aparatos tecnológicos para utilizar la red y los conocimientos para aprovecharla al máximo. La pandemia puso de manifiesto que no es un privilegio contar con internet, sino una necesidad. Muchos de alumnos de todos los niveles educativos quedaron rezagados en cuanto a su formación según su capacidad tecnológica de acceder o no a esta tecnología. En el ámbito laboral también se convirtió en una herramienta clave. Los últimos datos que difundió la empresa Personal, por ejemplo, dieron cuenta de que el acceso remoto de oficina, estudio y clases virtuales se incrementó un 128% durante pandemia. También crece a ritmo acelerado el almacenamiento en nube, con cifras de un 41% y el consumo de video no para de crecer: el 60% del tráfico total en internet pertenece a streaming de video. Las conversaciones sociales, familiares, laborales y académicas se dan mayoritariamente a través de plataformas que utilizan internet, como las redes sociales, y gran parte de nuestra vida está trasladada a esta gran “matrix” en la que se convirtió la gran red.