La trastienda de los hits: el mundo de la producción musical

- Yo empecé formalmente hace 15 años. Pero hace más de 20 que comencé a integrarme en el ambiente. Soy autodidacta. No hay una carrera universitaria de productor musical. Empecé siendo agente de prensa, ayudando a los artistas locales en la difusión, llevando la información a los medios. Después necesité aprender otras cosas para poder subsistir en un mercado que es muy vertiginoso. Hice cursos en Buenos Aires de producción, de márketing cultural y otros temas. He participado en más de 500 eventos, incluso fuera de la Argentina. Me comenzaron a llamar artistas nacionales y hace cinco años abrí la editorial. Ya tengo más de 500 obras registradas. Es la primera del interior del país. Eso me enteré cuando me dieron la resolución de Sadaic (Sociedad Argentina de Autores y Compositores). Todas las demás funcionan en Buenos Aires. Para abrir la mía me exigían que lo hiciera allí. Les contesté que no vivo ahí y tuve que hacer un trámite para fijarla acá. Para el registro de obras ahora me hablan de Córdoba, desde la Patagonia, de todos lados. Así evitan irse a Buenos Aires.