Nuestros herederos de la libreta firmada

Ahora bien, en la actualidad los sistemas han cambiado y las escalas son distintas, quizás mejores. Pero no confiamos en nuestra capacidad de evaluar y exigir estudios. Es todo un síntoma. Porque me parece que en las instituciones educativas es cada vez más difícil aprender, enseñar y calificar. Una de las tantas causas de este asunto es que aunque nuestra sociedad está peor en lo económico y en lo cultural, al mismo tiempo no acepta, bajo ningún punto de vista, la mala nota de un estudiante. Eso genera una tensión insoportable que puede experimentarse por estos días en las escuelas primarias y secundarias.