Cómo es censar a los que viven campo adentro

El recorrido para volcar datos en las planillas del Indec continúa por caminos que levantan grandes nubes de polvo. Unos 10 kilómetros después estamos en la casa de los Ibáñez. Nos reciben Víctor Hugo y su esposa Marta Elena Ocaranza. “Me había enterado que había un censo, pero no sabía que era hoy”, dice ella mientras despeja una mesa llena de ropa y acerca algunas sillas desde la cocina. Las mayoría de las preguntas del formulario, que tiene seis hojas, les causan gracia. “¿Internet aquí?”, ironiza Marta. “Ya quisiera tener dos baños”, añade. Ella y su esposo, de 63 años, tienen tres hijos, aunque actualmente solo uno de ellos vive ahí. No poseen obra social y trabajan por cuenta propia en la finca que heredaron de los padres de Víctor Hugo. No obstante, desde hace unas décadas han logrado algunas mejoras; por ejemplo, ya no duermen en piezas de barro con techos de totora. Ahora todo es de material y chapas. “Todo lo hicimos con gran esfuerzo, y aún nos falta hacer mucho”, resume la pareja.