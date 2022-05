La odisea de comprar neumáticos en Tucumán

Gargiulo enfrenta, según cuenta, una situación parecida a la que vivió entre 2014 y 2015. En aquel entonces había problemas para importar neumáticos y ella tomó una decisión que hoy, más de siete años después, elige no repetir. “Lamentablemente en ese momento dije que no íbamos a comprar otras marcas y casi nos quedamos afuera del negocio”. Ahora, pese a que no es lo ideal, debe recurrir a otras marcas de origen chino para abastecerse.