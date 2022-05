Visitas a domicilio

A los correligionarios se les fue la mano: una dosis letal para un remedio altamente patológico. De ella salieron 215 fantasmas. La mayoría con problemas de identidad y a uno le dieron vida. Como aquellos viejos chamanes, Roberto Sánchez y su tribu trajeron del más allá a quien había muerto hace cinco años. Juan Carlos Galván había dejado este mundo el 5 de julio de 2017 y en este 2022 fue nombrado vicepresidente de la junta departamental de Burruyacu. No hubo explicaciones con respecto a esta irregularidad política. La UCR está sufriendo las consecuencias de que la conduzcan aquellos que no tienen carnet de manejo político. En estos tiempos no alcanza el certificado de buena conducta: también hay que saber manejar. No puede pensarse en un chofer más peligroso que un vice - fantasma.