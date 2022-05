Ministerio de Defensa: los objetivos son otros

- No parece que sea un tema en consideración. Por un lado, es materia legislativa. No hay en el Ministerio de Defensa ninguna iniciativa en ese sentido. No sé si es una discusión perimida o no adecuada a los tiempos, pero algunas voces que procuran instalarlo no me parecen bien fundamentadas. Decir que como hay gente que ni estudia ni trabaja la solución es el servicio militar obligatorio no parece bien razonado. Una decisión que se ha tomado y que está en proceso de ejecución es la de ampliar de manera significativa el número de soldados voluntarios. Se contempla un incremento de un 50 o 60% en el número de efectivos. Esto implica completar las organizaciones, que llevan décadas de un vacío o déficits en el número respecto de su diseño. Se busca, además, hacerlo de modo local, evitando traslados y desarraigo. Esto va a tener un impacto positivo en la organización y el desempeño de las Fuerzas Armadas, y también de impacto en la sociedad, por lo que significará en cuanto a empleo y formación, y mejora en la capacidad.