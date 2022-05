Toda la adrenalina de vivir en el circo

Los nenes del circo -cuenta Fernando- pueden participar de las presentaciones cuando ellos así lo desean. No es una obligación; tienen sus estudios y sus actividades, pero pueden adentrarse en los números del circo cuando quieran. Así le pasó al payaso Cachipuchi. “Soy la quinta generación de familia circense. Tengo sangre de circo. Y por suerte tengo el privilegio de hacer lo que me gusta... para mi no es un trabajo. Es algo cotidiano; sacarle una sonrisa a un chico no tiene precio”, dice. Admite que no cambia su vida por nada del mundo: “no me gusta la rutina... Ir del trabajo a casa, para mí eso no es vida -resalta-; a mi me gusta sacar sonrisas. Que en las dos horas que venga una familia, se divierta; capaz tienen problemas... pero vienen al circo a distraerse y tenemos que lograr que se vayan felices”