Cartas de lectores III: maestras y maestros

El inicio de un nuevo año escolar lleva implícita la idea, para educadores, educandos y para la sociedad toda, del comienzo de otro camino hacia un futuro esperanzador. Esta sensación fue opacada por las declaraciones que Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hiciera sobre maestras y maestros. “Los docentes optan por su carrera después de varios intentos fallidos en otras disciplinas”. “Los docentes pertenecen a clases sociales humildes que se aseguran así un salario más o menos digno”. “Los docentes politizan en las aulas”. Llama la atención que Acuña siga interesada en ser la máxima autoridad de un Ministerio que congrega a personas con estas cualidades. Desconoce la ministra que la política es integrante fundamental de lo que llamamos cultura. Respondiendo a su ideología y a la necesidad de ahondar la grieta, la ministra hizo pública en medios televisivos la fake new sobre el hecho de que el PAMI incorpora empleados sin estudios secundarios completos. En realidad lo que el PAMI está tratando de lograr es que los pocos y antiguos empleados que no lo hicieron terminen sus estudios. Hace pocos días, la ministra, junto a Larreta y a Macri, inauguró en Mataderos un jardín de infantes. En dicho acto se tatuaron en las muñecas de niñas y niños dibujos infantiles con el agregado de un logo de propaganda política del Gobierno de la Ciudad. Esta acción constituye una maniobra política, exacerbada por la presencia inexplicable de Macri en el evento, sin justificación en un acto de esta naturaleza. El presupuesto de los comedores escolares en CABA es de 12.000 millones de pesos anuales. Desde hace años y hasta 2025 estos fondos serán manejados por las mismas empresas, muchas de las cuales son aportantes de Cambiemos en las campañas electorales de la ciudad. La comida es insuficiente, poco nutritiva y muchas veces vencida y hasta tóxica. Podemos agregar que existen 56.000 niños y niñas sin vacantes disponibles en las escuelas porteñas. En lo personal, quisiera que la ministra sepa que, cuando pienso en mi Patria, me imagino nuestra bandera y a una maestra. “Segunda madre y obrera”.