“Confesiones” de Héctor Saleme en 24 años de carrera

- Me dieron muchísima experiencia, conocimiento y ganas de seguir aprendiendo día a día. El haber grabado y compartido con tanta gente me ayudó también a mejorar mi manera de contar las canciones a través de mi canto. Estoy llegando esta producción con una base mucho más firme que a las anteriores, y con el estilo que siempre me caracterizó que es el romántico; también estoy escribiendo mis propias canciones y eso para mí es un gran paso, porque tienen muy buena aceptación del público. El disco se llamará “Confesiones”, incluirá una canción que lleva ese nombre y que le pertenece a mi tío Roberto Pérez, además de temas de mi autoría y otras canciones representativas de nuestra provincia. Será una sorpresa para todo el público que asista al recital ya que lo grabaremos en vivo esa misma noche.