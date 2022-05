Tucumán: un fallo advierte sobre el derecho de las mujeres víctimas de violencia a un servicio gratuito de justicia

“La gratuidad prevista en la ley 26.485 debe entenderse, aplicarse y sostenerse independientemente del resultado de la demanda de las víctimas de violencia de género y de que las costas del proceso les hayan sido impuestas”, reflexionaron los magistrados. Y consideraron que lo contrario podría llegar incluso a ser contraproducente: “ante la posibilidad, aunque mínima, de que sus pretensiones no encuentren asidero, no acudirían en ayuda, no demandarían. Claramente esto llevaría a desalentar las denuncias, cuando no a taparlas”, advirtieron.