Tucumano de origen, sudaca en Madrid y brasileño en Nueva York

En estos días, su obra “Refugees/Mara’s arrows”, un acrílico sobre lienzo, forma parte de la exhibición de arte en The House of Yes, un espacio artístico de Brooklyn, en Nueva York (Estados Unidos), que se completa con presentaciones performánticas y música. La muestra reúne a artistas brasileños y está organizada por @groupdotbr, una compañía de teatro brasileña con sede en la Gran Manzana.