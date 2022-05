El doble de Bruce Willis contó sus extrañas anécdotas en la Argentina

Sin creer lo que esta viviendo, Perillo se soltó en medio de la celebración y empezó a interactuar con las celebridades, entre ellas el cantante Sting y el actor Rob Lowe. “Cuando terminó la gala de premiación, empezó una fiesta y me encontré con Sting. Apenas lo vi le dije ‘te amo’ y él, que estaba con la mujer, me abraza y me dice ‘yo también te amo’. Fue una locura, todo muy buena onda, yo estaba medio copeteado, nervioso y me cruzo a él que escuchaba su música de chico, como también a The Police”. En esa misma línea de acontecimientos inéditos para un mundo de sueños en el que estaba inmerso, agregó: “A todo esto gana Rob Lowe un SAG y cuando voy al baño, un lugar donde te podés encontrar a cualquiera, me lo encuentro a él en un mingitorio y lo primero que me salió es: ‘Qué haces, Rob’. El chabón se rió y después le pedí una foto con el premio”.