Expectativas por el futuro del Mercado del Norte

El anuncio de la licitación para renovar el edificio del Mercado del Norte abrió grandes expectativas de que se revalorice la zona, tanto en el intenso movimiento comercial como en las actividades cotidianas, puesto que el sector tiene fuertes contrastes entre su vida diurna y su soledad nocturna.

La novedad fue aportada por el intendente capitalino en su presentación en el programa “Panorama Tucumano”, cuando reveló que “la idea es que los trabajos comiencen a fines de mayo o en los primeros días de junio”, al tiempo que reconoció que el final de la obra no ocurrirá durante su gestión, puesto que la tarea de reconstrucción y revalorización ha de insumir más de un año. A su vez, el secretario municipal de Obras Públicas expresó que se busca “un mercado moderno, que sea el orgullo de los tucumanos y que se transforme en el edificio más emblemático de la ciudad”. Informó que se trata de una inversión cercana a los 2.100 millones de pesos por parte de la firma que ganó la licitación. “Esperamos contar con casi 80 locales, aire acondicionado central, limpio, iluminado, con espacios gourmet. Va a dar trabajo a 600 personas. Un lugar que se convierta en un polo de atracción y que esperamos además que todos los comerciantes de la zona puedan poner a tono sus locales para que se revalorice toda la zona”, dijo.

El Mercado del Norte, de 10.000 m2, inaugurado en 1939 sobre el predio donde había estado el antiguo mercado, va a mantener dos características principales: por un lado, la fachada del edificio que le da identidad, así como el salón con cubierta de estructura de shed, y por otra parte el perfil funcional de un mercado. “Seguramente va a poder haber venta de carnes, de verduras, y de otros rubros, pero con la impronta de un edificio gourmet, que además tendrá patio de comidas y otro tipo de locales”, aclaró el secretario, que especificó que no habrá cocheras ni cines.

La tarea no va a ser sencilla, puesto que la estructura, clausurada hace poco más de un año, estaba en riesgo de colapso –hubo que sacarle miles de toneladas de escombros- y requerirá una intensa tarea para resolver los problemas estructurales que genera la alta napa freática de la zona, que inunda desde hace años el subsuelo del mercado. Esto se vinculará, sin duda con una tarea en conjunto con la Sociedad Aguas del Tucumán para resolver esos inconvenientes del subsuelo en el área. “Hemos visto los hundimientos y nos asustó. Apareció en muchos sectores de la ciudad”, dijo en febrero el secretario. “Además de que nuestros edificios históricos no tienen mantenimiento, hay riesgo si no cambiamos el sistema de agua y cloacas, que tiene 50 años, sobre todo el de cloacas”, añadió.

Los vecinos han expresado su expectativa por la segura reactivación del movimiento en la zona, que recibía visitas de todo el centro -y de más allá de las cuatro avenidas- por la oferta comercial que tenía el mercado, y que ahora se ampliará con otros servicios que, se supone, ha de generar la transformación que se está dando en el uso y costumbre de la ciudad. “Queremos que la gente pasee por el centro como si fuera un gran shopping a cielo abierto. La de Maipú y Mendoza va a ser la esquina más importante”, afirmó el funcionario. En este sentido, la remodelación se vinculará con la semipeatonalización de la cuadra de la calle Maipú sobre el mercado.

Cuando se conozcan más detalles de la propuesta podrá estimarse la envergadura del movimiento futuro, ya que, presumiblemente, el nuevo mercado no sólo traerá más actividad diurna, sino cambios en el movimiento nocturno en un área que por ahora es muy oscura y solitaria. “Queremos que sea un orgullo para los tucumanos, un punto de encuentro, además de trabajo y mayor seguridad e iluminación a toda la zona. Un edificio que va a acompañar los cambios que venimos proponiendo”, finalizó el funcionario. Es de esperar que en un tiempo más se pueda disfrutar de esta propuesta.