El Hotel de los Famosos: el descargo del camarógrafo tras ser despedido por denuncias de acoso

El comunicado se inicia de la siguiente manera: “Buenos días a todos. Compañeros de trabajo, hoy me comunicaron las autoridades productora de contenidos Bxfsh que dejo de pertenecer al proyecto Hotel de los famosos por dos motivos. Según ellos, existe una denuncia de 4 a 6 personas -ellas de sexo femenino o sexo no definido o definido-, que se sintieron agraviadas o acosadas por palabras que utilizaba hacia ellas. Cuando me dirigía hacia ellas con mi saludos de todos los días. Las palabras que supuestamente eran de carácter acosador, eran: buen día, genia; hola, amor; qué linda estás hoy; qué bien te queda esa remera o ese pantalón o ese color de ropa. Linda. Hermosa. Te quiero. Bonita o divina. Les regalaba un dulce, un chocolate”, precisó Patricio Ramírez.