Escándalo en "El hotel de los famosos": encontraron a Alex Caniggia y a Majo Martino a los besos en la cama

El problema es que el hijo de Claudio Paul y Mariana Nannis está jugando a dos puntas. Días atrás también tuvo sus momentos de intimidad con Melody. “No me molesta que la gente no se levante a horario, no me parece que yo tenga que obligarlos, así que si se quieren quedar, son huéspedes, pueden hacerlo. Es la única cama que no puedo hacer. No, no, por eso no los obligué ni nada", agregó la bailarina a Gabriel Oliveri.

Por su parte, Majo Martino analizó la situación que está viviendo con su "amigo" Alex Caniggia: “En mi vida privada no tengo amigos con derecho a mimos. Creo que ésta es la primera vez que tengo un amigo con este tipo de derechos. Es bastante atrevido cuando quiere”.