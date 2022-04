Carlos Arnedo: "Jaldo y su jefe Manzur convirtieron a Tucumán en una provincia abandonada"

Arnedo enfatizó que Jaldo dice "gobernar, pero la provincia tiene niveles de inseguridad manifiestos, la Obra Publica se publicita, no se concreta en hechos reales, la Sat con derrames cloacales y de agua potable por todos lados, 7.5 % de inflación en alimentos, la más alta en décadas en Tucumán, las mejoras anunciadas en los locales escolares no existen, los planes de vivienda con números mentirosos y encima no entregan las 1200 de Manantial Sur entre otras, abandonas a su suerte desde hace años·