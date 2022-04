Razones para inversiones en Estados Unidos

-Estados Unidos está hecho para hacer negocios, esta es la realidad. No todo es color de rosa. Pero a los efectos de hacer negocios tiene una plataforma que es, te diría, muy familiar y fácil de operar. Para hacer un negocio en EEUU no necesitás siquiera haber pisado EEUU ni tener una visa. Podés abrir tu compañía y una cuenta bancaria y negociar y contratar gente. Ahora, si querés ir a operar tu negocio por un tema de migración para Argentina no es difícil porque tiene un tratado muy antiguo de fines del siglo XIX que permite un tipo de visa que no muchos países tienen.