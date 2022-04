Cartas de lectores I: estacionamiento pago

En su discurso de apertura de sesiones, el Sr. Intendente prometió la regularización del estacionamiento en las calles céntricas de la capital. Habrá que entender que esto significará un pago especial por el aparcado y cuidado del vehículo, con personal responsable, debidamente uniformado y distinguible. Lógico que esto involucra una erogación a la que habrá que contribuir. Para que no luzca como un impuesto más, es decir, odioso y criticable, me permito sugerir que tenga cierta flexibilidad. Por ejemplo, no comenzar a facturar hasta 15 minutos después de estacionado, a manera de gracia para alguna rápida diligencia del conductor, tal como retirar un paquete, dejar un mensaje, cumplir un pedido, etcétera. Se acabarían las dobles filas, que son tan molestas y peligrosas. Una segunda sugerencia es la conveniencia de disponer de lugares para bicicletas y motos. Ya es hora de considerarlos como transporte respetable, al igual que los de cuatro ruedas, así se acabarán los molestos estacionamientos sobre las veredas. Debemos reconocer que estos pequeños vehículos no sólo prestan un gran servicio, sino que además contribuyen a evitar la contaminación ambiental. Aparte, y no menos importante, el tiempo y dinero que ahorran a la familia.