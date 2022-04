Tablets gratis para jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH: claves de "Conectando Con Vos"

-Titulares de la Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo

-Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con ingresos mensuales no superiores a 2 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM)

-Personas inscriptas en el régimen de Monotributo Social

-Jubilados, pensionados o trabajadores en relación de dependencia que reciban una remuneración bruta mejor o igual a 2 SMVM

-Monotributistas de categorías con ingresos que no superen 2 SMVM

-Personas que reciban el seguro de desempleo

-Personas incorporadas en el régimen de seguridad social para empleados de casas particulares

-Beneficiarios de las Becas Progresar

-Personas desocupadas o que se desempeñen en la economía informal

-Personas beneficiarias de programas sociales

-Clubes de barrios y de Pueblo registrados

-Asociaciones de Bomberos Voluntarios registrados

-Entidades de bien público como asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones sin fines de lucro y organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal, inscriptas ante el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC)

-Personas beneficiarias del programa Conectar Igualdad

-Habitantes de barrios populares inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP)

-Jóvenes de entre 15 y 25 años de edad incluidos en prograas nacionales, provinciales o municipales de apoyo educativo o revinculación educativa. Los programas pueden ser de nivel medio, escuela para adultos, terciaria, universitaria u otra de gestión estatal

-Jóvenes entre 15 y 25 años de edad inscriptos en escuelas de formación laboral o de cursos de capacitación laboral o de oficios

-Jóvenes entre 15 y 25 años de edad beneficiarios de los Programas de promoción de empleo del Ministerio de Trabajo

-Jóvenes entre 15 y 25 años de edad que participen de proyectos culturales, deportivos, sociales, entre otros, impulsados por el Estado

-En los casos de asignaciones, monotributo, jubilaciones y programas, el programa también alcanza a sus hijos si tienen entre 16 y 18 años