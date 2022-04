El pasado se hace presente para los nostálgicos tucumanos

"Are You Ready For This (estás listo para esto)", decía The Jock Jam, en su clásico de los 90's. Y al parecer, los tucumanos sí están preparados para traer, por unas horas, el pasado al presente. Sucede que a través del Grupo de Facebook "Porqué no", que acumula más de 61.000 miembros, se lanzó una campaña -que finalmente se hará realidad- para realizar una fiesta retro, el sábado y en la previa al Día del Trabajador, con la mejor música de "la vieja escuela" y con los DJ que la rompían en aquellos boliches, hoy ya desaparecidos.