Bono de $18.000: cómo sacar el CBU de forma rápida según tu banco

La Cuenta Universal Gratuita que habilita un CBU sólo puede ser abierta por quienes no tengan ya una cuenta bancaria existente y por personas que no estén expuestas políticamente. Así, al igual que en otras entidades, para acceder a un CBU del Banco Macro es preciso acercarse a cualquier sucursal del organismo con el DNI para comenzar la gestión. Esta cuenta No tiene costos de apertura, mantenimiento mensual, movimientos de fondos y consultas de saldo en cajeros automáticos del Banco, incluye Tarjeta de débito sin costo y se puede hacer hasta ocho operaciones mensuales sin costo, en cualquier cajero automático de distintos bancos y redes del país.