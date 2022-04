Guerra Ucrania-Rusia: los traumas que dejaron las violaciones sexuales de los soldados rusos

Además explicó que le sucede a la psique de una persona que fue abusada sexualmente durante una guerra: “La mayoría de las veces la víctima se culpa a sí misma, y esta acusación se intensifica durante la guerra. Tenemos un ejemplo, tanto la madre como la niña me permitieron contarlo, cuando la niña salió de la casa a recoger algo en el jardín para su madre, su madre le pidió que no saliera. La niña fue vista por soldados rusos. Según ella, comenzaron a tocarla en diferentes lugares y luego no recuerda nada. Su madre la encontró inconsciente en el jardín. Lo único que me dice ahora es: ‘Soy culpable, no debí haber ido, mi madre me dijo que no fuera, soy culpable’”, retrato.