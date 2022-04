¿Qué le pasó al dólar?

Al 15 de este mes, las reservas netas del BCRA se ubicaron en U$S 7.429 millones: las reservas líquidas fueron negativas en U$S 3.309 millones, mientras que U$S 3.925 millones correspondieron a oro y U$S 6.813 millones a los Derechos Especiales de Giro (DEG), de acuerdo con un informe elaborado por el Grupo de Estudios de la Realidad Económica y Social (Geres). Las reservas totales llegaron a U$S 43.303 millones.