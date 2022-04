Cartas de lectores II: el regalo de Cristina

El regalo de Cristina al Presidente en el día de su cumpleaños no fue un caballo de Troya, pero desató un vendaval de comentarios y críticas dentro y fuera del entorno presidencial; algunos especulando con la desintegración de la coalición gobernante; otros rotulando al libro como un condicionamiento al titular del Ejecutivo. A mi juicio, tan solo fue una cuarta advertencia, porque las tres anteriores (“Hacia dónde vamos”, LA GACETA 31/10/20; “Manipulación”, LA GACETA, 19/09/21) , fueron acertadas, justificadas, y en el momento justo, considerando que Alberto Fernández siempre estuvo ideológicamente en las antípodas del pensamiento peronista; primero siendo subdirector de Asuntos Jurídicos de Economía, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que, jaqueado por el FMI, terminó en una hiperinflación; segundo, por ser candidato a legislador porteño (electo), acompañando a Domingo Cavallo (“Impuesto a la riqueza”, LA GACETA, 05/12/20) que encabezó la lista “Encuentro por la ciudad”, como jefe de gobierno de CABA en 2000. El Presidente carente del olfato peronista, pero con la experiencia de subdirector, y quizás infectado por el virus liberal, le puso alfombra roja a JxC (“Lo que debió prever el Presidente”, LA GACETA 28/03/21), al no advertir los nefastos resultados del acuerdo, ya que la inflación es un gran ajuste escondido en la letra chica del mismo (“La víscera más sensible, el bolsillo”, LA GACETA, 15/04), que para los sectores más vulnerables significa más pobreza, mientras que para los poderes económicos representa una mayor especulación en busca de mayores ganancias, que no son precisamente las “ganancias inesperadas”, argumento con el que el ministro Guzmán pretende confundir al Presidente y a la opinión pública. En resumen, las advertencias avisaban que no era solo “la economía, estúpido”, sino también la incapacidad y la desviación ideológica.