Con optimismo, arrancó la zafra en La Florida

Otto Gramajo, titular del Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán, y Sergio Fara, de la Unión de Cañeros Independientes de Tucumán, no están aún convencidos de que no habrá desabastecimiento de combustibles para una “zafra normal”. ¿A pesar de que YPF garantizó el aprovisionamiento?, se les consultó. La respuesta de los cañeros fue coincidente: “ojalá que se cumpla lo que afirman, que no faltarán gas ni gasoil”. Por su lado, Damián Moreira Da Costa, gerente de Desarrollo, Negocios, Biocombustibles y Redes Comerciales de YPF, señaló que la empresa estatal reforzó la logística para atender la gran demanda de combustibles en esta época de cosechas.