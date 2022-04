La fuga de Rejas: en 30 días debe concluir la investigación

La Fiscalía de Atentados contra las Personas, que está a cargo de Pedro Gallo, solicitó una audiencia para prorrogar el plazo de la investigación por la evasión de Roberto Carlos Rejas, quien en septiembre se fugó del cuartel de Bomberos a días de haber sido condenado a prisión perpetua por el doble crimen de Milagros Avellaneda y de su hijo Benicio, ocurridos en 2016.

Ayer también se pidió extender por 30 días la prisión preventiva del acusado, que permaneció 18 días prófugo.

El auxiliar Guillermo Di Lella, quien representó al ministerio Público Fiscal en la audiencia, explicó que a fines de marzo el Departamento de Inteligencia D2, que está analizando los celulares y computadoras de Rejas y de algunos allegados, les informó que necesitarían más tiempo para concluir con la pericia. “Manifestaron que requieren una prórroga debido a la gran cantidad de información que contienen los artefactos. Hablamos de 28 dispositivos en memoria externa y nueve DVD; además los celulares tienen una capacidad de más de 36 gigabytes, con entre 20.000 a 30.000 archivos cada uno”, argumentó. Y en consecuencia solicitó una prórroga de 105 días para recibir la totalidad del informe, dar por concluida la investigación y presentar la elevación a juicio.

Según se explicó en audiencia, la pericia comenzó a hacerse en enero pero pasó a manos del D2 en febrero. Manuel Pedernera, quien asumió la defensa de Rejas a fines de ese mes, se opuso a la solicitud del auxiliar. “Entiendo que puedan necesitar más tiempo, pero no podemos justificar así una demora de tres meses y medio en la investigación, y más con todos los avances tecnológicos que existen hoy. No son tantos celulares para analizar si los comparamos con otras causas: acá no hay una pluralidad de víctimas ni de imputados, más allá de que mencionaron a varias personas que al final no imputaron”, subrayó.

“Me hace ruido que la Fiscalía mencione la otra causa (la de homicidio, cuya sentencia condenatoria fue apelada por la defensa), y mencione que esa cuestión aún no se resolvió y que se vence la preventiva (por ese otro hecho). No quiero pensar que con esta causa de fuga estén justificando las extensiones de preventivas. Creo que es momento de poner orden en el proceso y distinguir que son dos causas, si no acá seguirá penando el imputado en el camino”, fundamentó el defensor.

Tras escuchar los dos planteos, el juez Facundo Maggio dio lugar de forma parcial a lo pedido por la Fiscalía. “Entiendo que tiene validez la petición policial de requerir más tiempo para las pericias, pero resulta insuficiente la argumentación planteada porque anuncian cuántos datos tienen que analizar pero no informan fechas. Y no es que tienen que analizar los archivos de los últimos dos años, sino los que competen a ciertas fechas (referidas a la fuga)”, sostuvo. Por otro lado, remarcó que a Rejas se lo imputa por fuga, por romper un ventiluz y escapar así del cuartel de Bomberos, por lo que el tema del análisis de celulares no tendría tanta relevancia para la acusación en su contra, sino para el caso de a quienes se impute por encubrimiento.

“No es lógico el plazo de prórroga que se pide. Entiendo que pueda faltar personal policial para concluir el informe, pero la ineficacia del Estado no puede sostener más que una persona siga detenida por este caso”, analizó el magistrado. En ese sentido, resolvió prorrogar por 30 días la investigación y la medida cautelar. “No se puede extender más esto”, concluyó.

Por el encubrimiento: la situación de Patricia Gómez se resolvería el próximo semestre

Según mencionó el auxiliar fiscal Guillermo Di Lella, la investigación en contra de Patricia Gómez, la ex novia de Roberto Carlos Rejas que fue imputada por encubrimiento de la fuga, concluiría el 4 de agosto. Para esa fecha el ministerio Público Fiscal espera tener el informe completo de los dispositivos electrónicos y de las demás pericias que determinarían si la joven docente tuvo algo que ver con la evasión o no. El 4 de abril la jueza Juana Juárez dio lugar al planteo de extender la investigación hasta ese día. A diferencia de Rejas, Gómez afronta el proceso en libertad.