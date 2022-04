Esquí náutico: los Muñoz brillaron en Colombia

Consiguieron cinco medallas y representaron de la mejor manera a la Argentina en el XXXVIII Campeonato Latinoamericano de esquí náutico, que se llevó a cabo en Colombia. Miguel Muñoz y su hija Guadalupe mostraron un gran nivel en el certamen que también contó con la participación de esquiadores de México, Perú, República Dominicana, Brasil, Colombia y Chile.

“Estamos felices. Cumplimos el objetivo”, contó Miguel, que consiguió preseas de Oro en las especiales Figuras individual y por equipo, y Bronce en individual en Slalom, todas en la categoría Senior +45. “Formar parte de un equipo que representa a tu país es algo hermoso y mucho más todavía si lo podes compartir con tu hija. Fue emocionante participar en este campeonato con ella. Estar los dos juntos con las medallas colgadas en el pecho no tiene precio. Fue algo fabuloso”, agregó el deportista de 52 años, que se recuperó de dos lesiones. “Pensaba que no iba a competir más a nivel internacional, pero la que me motivó fue Guada, más allá de que para mí el esquí náutico es una pasión. Hace poco me realizaron una cirugía de columna y también tuve dos operaciones en la pierna derecha por cuatro fracturas de tibia y peroné. Por todo esto, la satisfacción es doble”, explicó.

“Siempre pienso que nunca voy a dejar de esquiar, al margen de que alguna vez no pueda competir más”, agregó.

Excelente nivel

Guadalupe obtuvo medallas de Bronce en individual y en equipos de la especialidad Figuras, ambas en la categoría Juveniles Sub-17. “Estoy muy contenta. El nivel de las chicas de los otros países es muy alto. Fue una experiencia maravillosa y espero poder competir en el próximo Latinoamericano, donde el objetivo será conseguir una medalla de Oro”, reveló la esquiadora de 15 años, que recientemente se consagró campeona Argentina en Buenos Aires en las especialidades Slalon y Figuras. “Siento que mi nivel también va creciendo. En el 2019 terminé sexta en el Latinoamericano de Chile y esta vez pude sumar dos medallas, en una categoría mucho más exigente”, dijo “Guada”, que se inició en este deporte a los 4 años, aunque recién a los 12 comenzó a practicarlo en forma más profesional.

“El objetivo de ella era volver con una medalla y consiguió dos, lo que es muy importante porque está dando sus primeros pasos en el esquí náutico. La categoría es muy competitiva. En Tucumán no es fácil practicar este deporte porque no contamos con los recursos que tienen los deportistas en otros países o en otras provincias. Un ejemplo claro es que nuestra lancha ya tiene 25 años y los otros lo hacen con lanchas nuevas, con mucha más tecnología. Otro dato para tener es cuenta es que nuestro lago no tiene las dimensiones adecuadas. Este deporte no se practica en lagos públicos, porque se necesita que no haya olas de otras lanchas. Para nosotros las olas son como un lomo de burro en la calle. Realizamos un esfuerzo muy grande y llegar a conseguir buenos resultados es un premio a la dedicación”, concluyó Miguel.

Los Muñoz mostraron un gran nivel en Colombia y representaron de la mejor forma a la Argentina.