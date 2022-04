Abreviar en inglés: nuevos modos de conversación juvenil

Todos sentimos que la comunicación por medio de aplicaciones se ha generalizado, y el sondeo de Babbel, una plataforma de aprendizaje de idiomas enfocada en conversaciones cotidianas, lo confirma: el 40% de los encuestados que forman parte de los centennials indicó que prefiere comunicarse de esta forma. Y esta forma trajo aparejados importantes cambios.

Hagamos un repaso: en la primera década del siglo XXI los millennials -que hoy tienen entre 25 y 39 años- utilizaban para conversar por Internet la computadora, con la plataforma Messenger (MSN); y en el celular, mensajes de texto (SMS). Los intercambios para contactarse se basaban en pedidos como “pasame tu MSN o tu ICQ” , y las abreviaturas más comunes eran “Tkm” -te quiero mucho-; “xa” -para-; “tb” -también-; “xq” –porque-; “xfa” -por favor-, entre otras.

Las redes

Actualmente, la comunicación no presencial (cada vez más frecuente, inducida entre otros motivos por la pandemia) se produce fundamentalmente por redes sociales -Facebook, Instagram, Twitter y Tiktok-; y el servicio de mensajería, WhatsApp, permite enviar imágenes y audios, y hacer llamadas; todo gratis.

En las redes se sumaron los emoticones, y algunas de las expresiones “modernas” que se utilizan (casi todas provenientes del inglés) son:

• LOL - Laughing Out Loud (reírse a carcajadas).

• tgif - Thank God it’s Friday (gracias a Dios es viernes).

• btw - by the way (por cierto).

• F – fail (fallar).

• idk – I don’t know (no lo sé).

También hay muchos términos procedentes de Internet y de las redes sociales que hace unos años ni siquiera existían, como: influencer, hashtag, post, story, DM (mensaje directo), engagement, feed, followers, gif, selfie, phising (intento fraudulento de obtener informaciones particulares de las redes), yassificación (aplicar varios filtros de belleza en Instagram) y un largo etcétera.

Por su parte, los centennials tienden a abreviar bastante; entonces, cuando en WhatsApp están de acuerdo con algo, citan la frase y le ponen same o x1, x2, x3 (en función de cuántas personas esté de acuerdo).

Los tiempos cambian y el lenguaje con ellos, porque se trata de un ente vivo que se va enriqueciendo. Babbel ha elaborado una lista de expresiones y términos de antaño en castellano con su equivalente moderno en inglés, que podrás consultar en el punteado que acompaña este texto.

Algunas “equivalencias” de expresiones

- “La persona que me gusta” vs. “crush”

- “Chusmear” vs. “stalkear” (la diferencia es que en el segundo caso se hace en redes sociales).

- “Quemo” vs. “cringe”: del inglés “morir de vergüenza” (más concretamente, alguien da vergüenza ajena).

- “Ser exitoso” vs. “hype”: elogio (en general exagerado y ruidoso) con que se ensalza a una persona

- “Fracasado” vs “flop”: expresión contraria a “hype”.

- “Ser aleatorio” (o “cualquiera”) vs. “random”

- Estar “tildado” vs. estar “bugeado”: que algo se trabó.