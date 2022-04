“A gobernar en serio”: Sánchez cuestionó al gobierno nacional

“El Gobierno está encerrado en su interna y en un modelo económico que ya fracasó. La inflación castiga a todos los argentinos, pero golpea mucho más a quienes ellos dicen defender. La pobreza avanza y a los que mandan parece no importarles. El Presidente y su vice deben dejar de lado sus juegos palaciegos y ponerse a gobernar en serio. Necesitamos un rumbo económico e institucional razonable que nos permita enderezar el rumbo”. Así lo dijo el diputado Roberto Sánchez (UCR). “Hay un problema económico severo, pero se profundiza por la situación política en la que parece no haber autoridad. La desconfianza de la sociedad para con quienes tienen que tomar decisiones es un problema grave que no puede seguir ocurriendo. El Gobierno debe dar señales concretas de que están dispuestos a controlar la situación y a dejar de pelearse entre ellos”, acotó.

El diputado, quien está semana asumirá la conducción de la UCR, añadió que “los argentinos necesitamos reencontrarnos en la esperanza y la fe de tener un futuro mejor más allá de cualquier diferencia. Quienes tenemos responsabilidades públicas tenemos que ser consecuentes con ese desafío que nos impone un tiempo muy difícil. Hay que ordenar la casa grande que es la patria de todos los argentinos”.