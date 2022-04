Video: conmovedor y duro mensaje de Pascuas de Esteban Bullrich

El exsenador Esteban Bullrich, víctima de Esclerosis lateral amiotrófica (ELA), subió un video a sus redes sociales deseando Felices Pascuas, y llamando a que la fecha "nos traiga luz para iluminar nuestra vida, esperanza para guiarnos fuera del laberinto de nuestros miedos y amor para acompañarnos en el camino".

En el mensaje apareció sentado, con una remera blanca, y su mensaje lo reprodujo la aplicación que utiliza para comunicarse, habida cuenta que como decíamos su enfermedad afecta los músculos del habla y la motricidad.

"Hace casi 2000 mil años, en esta fecha, el hombre Dios resucitó para demostrarnos que hay esperanza incluso en la oscuridad más grande" señaló Bullrich, precisando que "Dios resucitó para demostrarnos que para él no hay imposible, que con él somos mayoría aplastante, caminamos sobre los mares más bravíos".

"Dios resucitó para que sepamos que incluso la muerte no puede vencernos, resucitó para asegurarnos que es la verdad, que no pasa, para demostrar que el amor todo lo puede, que con él no hay nada que temer", agregó el ex senador de Juntos por el Cambio, para finalizar con su pedido de que "esta Pascua nos traiga luz para iluminar nuestra vida, esperanza para guiarnos fuera del laberinto de nuestros miedos y amor para acompañarnos en el camino".