Hinchas del Leeds le agradecieron a Bielsa con una solicitada en un diario rosarino

La publicación sorprendió a todos: los hincha del Leeds pagaron una solicitada en el diario rosarino La Capital para darle las gracias a Marcelo Bielsa por haber sido su técnico.

Para concretar el plan, se contactaron con el dueño de la cuenta @newells_en, un irlandés que era fanático de Tottenham pero que después de las charlas que mantuvo con Mauricio Pochettino (DT de ese club tiempo atrás) sobre su paso por Newell's y los clásicos que jugó contra Central decidió investigar la historia del club rosarino. "Le gustó tanto lo que dijo Pochettino del club que empezó a publicar cosas de Newell's y de Bielsa, a tal punto que se convirtió en alguien de consulta de periodistas europeos. También lo empezaron a seguir muchos hinchas de Leeds", relató a La Capital Nicolás Bloj, el hincha leproso contactado por los ingleses para gestionar la publicación de la solicitada.

La idea nació de un grupo de simpatizantes de Los Blancos que pretendían entregarle un mensaje contundente a Bielsa. La intención fue hacerlo con un escrito en el lugar de origen de Bielsa, la ciudad que siempre fue mencionada por el DT y donde está el club de sus amores: Newell's.

"Los hinchas de Leeds se contactaron con el irlandés que tiene una cuenta de Newell's en Inglaterra y él me llamó para que gestionara la publicación. Todo fue pagado por los simpatizantes y fue pura iniciativa de ellos", contó Bloj acerca de cómo surgió la idea que se transformó en realidad y que, sin dudas, sorprendió hasta al propio Bielsa.

Marcelo Bielsa. FOTO/REUTERS

"El Loco" llevó a Leeds a la Premier League tras consagrarse campeón del Championship (segunda división inglesa). Este logro no hizo otra cosa que elevar el sentimiento de los hinchas hacia su figura. Así, se convirtió en uno de los personajes más queridos del club y de la ciudad, a tal punto que una calle lleva su nombre: Marcelo Bielsa Way, una avenida que conecta la vía desde el centro comercial Trinity Leeds al Commercial Street.

En su salida de la entidad por los magros resultados el Loco, a pesar de todo, se fue con todos los honores, le regalaron una camiseta de Newell's y fue ovacionado. La tapa del diario inglés Yorkshire Evening Post, lejos de ser crítico a su figura, fue con un "Gracias, Marcelo".

El texto de la solicitada tiene algo muy particular y es que no se identifica a los autores de la misma. Tampoco está escrito el nombre "Bielsa", solo Marcelo. Ni siquiera se menciona a Leeds o hinchas de ese club inglés como referencia. ¿Cuál es la explicación que dieron? "Dijeron que no hace falta mencionar los autores ni que es para Bielsa porque todos se van a dar cuenta a quién está dirigido y de quiénes lo hacen", explicó Bloj.

Dice así:

Nos paramos bajo el sol de agosto de 2018 hipnotizados por un fútbol que no sabíamos que era posible. Y volvimos a sentir algo. Nos recordaste que el fútbol puede ser hermoso, y que un equipo puede ser más grande que la suma de sus partes. El de al lado antes que uno mismo. Side before self. Y nos diste mucho más que fútbol. Nos guiaste a través de una pandemia y nos acercaste mientras estábamos separados. Nos mostraste que la integridad y la decencia importan, tanto en los buenos tiempos como en las malos. Aceptaste nuestros miedos y convertiste nuestra desesperación en esperanza, y a nuestros futbolistas en héroes. Nos mejoraste a todos. Restauraste nuestro orgullo, nos diste alegría y creaste preciosos recuerdos que durarán toda la vida. Y fue hermoso, Marcelo. Y siempre será tan hermoso. Gracias.